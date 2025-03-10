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Сили оборони упродовж доби ліквідували 1190 окупантів

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 886 320 солдатів. 

Сили оборони упродовж доби ліквідували 1190 окупантів
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Упродовж доби оборонці знищили 1190 російських окупантів, 18 танків, 65 артилерійських систем, 40 бойових броньованих машин, по одній системі ППО та РСЗВ.

Про це повідомили у Генштабі. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 886 320 (+1190) осіб,
  • танків ‒ 10292 (+18) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21400 (+40) од,
  • артилерійських систем – 24271 (+65) од,
  • РСЗВ – 1311 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1102 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28603 (+241),
  • крилаті ракети ‒ 3120 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40071 (+138) од,
  • спеціальна техніка – 3773 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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