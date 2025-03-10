Сили оборони упродовж доби ліквідували 1190 окупантів

Упродовж доби оборонці знищили 1190 російських окупантів, 18 танків, 65 артилерійських систем, 40 бойових броньованих машин, по одній системі ППО та РСЗВ.
Про це повідомили у Генштабі.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 886 320 (+1190) осіб,
- танків ‒ 10292 (+18) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21400 (+40) од,
- артилерійських систем – 24271 (+65) од,
- РСЗВ – 1311 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1102 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28603 (+241),
- крилаті ракети ‒ 3120 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40071 (+138) од,
- спеціальна техніка – 3773 (+0).
Дані уточнюються.