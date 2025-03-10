Сили оборони упродовж доби ліквідували 1190 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.25 орієнтовно склали:

Про це повідомили у Генштабі.

Упродовж доби оборонці знищили 1190 російських окупантів, 18 танків, 65 артилерійських систем, 40 бойових броньованих машин, по одній системі ППО та РСЗВ.

Від початку вторгнення російська армія втратила близько 886 320 солдатів.

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