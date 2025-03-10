Росіяни вчора поранили в Херсонській області дев'ятьох людей

Учора в Херсонській області російська армія поранила 9 людей. А вночі над територією області оборонці знищили три дрони Shahed-131/136.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Бургунка, Веселе, Дніпровське, Дудчани, Зеленівка, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Інженерне, Качкарівка, Кізомис, Крупиця, Львове, Микільське, Монастирське, Ольгівка, Осокорівка, Придніпровське, Садове, Станіслав, Токарівка, Федорівка, Червоний Яр, Червоний Маяк, Янтарне, Широка Балка, Заможне та місто Херсон. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 4 приватні будинки.Також окупанти понівечили складське приміщення та приватні автомобілі", – сказав він.

Учора вночі росіяни атакували людей КАБами. Били, зокрема, по Антонівці, Богданівці, Наддніпрянському.