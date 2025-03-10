У Сумській області російський дрон атакував цивільне авто, поранений водій

Сьогодні, 10 березня, вранці у Сумській області російський дрон атакував цивільне авто. Через це поранений водій.
Про це розповіли у обласній прокуратурі.
Близько 07:00 год окупанти атакували безпілотником транспортний засіб, який рухався по селищу Рясне Краснопільської громади Сумського району.
У результаті 52-річний водій отримав поранення.
За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.
- Вчора стало відомо, що упродовж доби російські війська завдали 151 удару по прикордонних територіях Чернігівської, Сумської та Харківської областей.