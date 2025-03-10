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У Сумській області російський дрон атакував цивільне авто, поранений водій

Росіяни здійснили атаку сьогодні вранці.

У Сумській області російський дрон атакував цивільне авто, поранений водій
наслідки російської атаки, фото ілюстративне
Фото: Поліція Сумщини

Сьогодні, 10 березня, вранці у Сумській області російський дрон атакував цивільне авто. Через це поранений водій.

Про це розповіли у обласній прокуратурі. 

Близько 07:00 год окупанти атакували безпілотником транспортний засіб, який рухався по селищу Рясне Краснопільської громади Сумського району. 

У результаті 52-річний водій отримав поранення.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. 

  • Вчора стало відомо, що упродовж доби російські війська завдали 151 удару по прикордонних територіях Чернігівської, Сумської та Харківської областей.
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