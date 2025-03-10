Тижнева загальна кількість зіткнень зросла, на Лиманському ворог наростив кількість атак майже у два рази

Найбільше росіяни атакували, як і раніше, на Покровському напрямку.

Протягом минулого тижня відбулося 864 бойових зіткнення. Ворог продовжує зосереджуватися на Лиманському, Покровському, Новопавлівському, Торецькому, Курському напрямках. Росія завдала по Україні 12 ракетних ударів (85 ракет), 560 авіаударів (859 КАБ), провела понад 37 000 обстрілів (1207 – з реактивних систем залпового вогню).

На Харківському було 22 атак ворога у бік Вовчанська, Бочкового, Красного Першого та Петроіванівки. На Куп'янському Сили оборони відбили 28 атак біля Загризового, Іванівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Богуславки та Лозової, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телемарафону.

"На Лиманському напрямку українські воїні минулого тижня відбили 108 атак противника у районах населених пунктів Новолюбівка, Іванівка, Ямполівка, Балка-Журавка, Торське та в напрямку Григорівки, Нового і Новомихайлівки. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили чотири атаки у районах Білогорівки. На Краматорському напрямку минулого тижня українські воїни відбили 41 атаку у районах населених пунктів Часів Яр, Григорівка, Оріхово-Василівка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Ступочки та Предтечине. На Торецькому напрямку минулого тижня російські окупанти здійснили 138 атак неподалік Щербинівки, Дачного, Озарянівки, Дружби, Леонідівки, Торецька, Кримського та в напрямку Деліївки", – сказав він.

На Покровському захисники відбили 142 атаки окупантів. Основні зусилля ворог зосереджував поблизу населених пунктів Олександропіль, Лисівка, Єлизаветівка, Тарасівка, Промінь, Дачинське, Преображенка, Котлине, Надіївка, Удачне, Котлярівка, Андріївка, Водяне Друге та Улакли.

На Новопалівському Сили оборони продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке і Скудне, де ворог 49 разів намагався прорвати оборону військ.

На Гуляйпільському росіяни провели 12 атак у районах Вільного Поля, Привільного, Новосілки, Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог 41 раз атакував у напрямку Степового, П'ятихаток, Малої Токмачки, Нестерянки, Малих Щербаків, Новоданилівки і Кам'янського.

"На Придніпровському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти чотири рази безуспішно атакували позиції українських військ", – додав речник Генштабу.

Триває операція на Курському напрямку. Українські воїни відбили 218 атак росіян.