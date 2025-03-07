9 фільмів березня: в кіно та на стримінгах

У березні на нас чекає чимало нових цікавих стрічок – деякі з них покажуть в кінотеатрах, інші – на стримінгах, а окремі шедеври попередніх років виведуть у повторний прокат. Зможемо побачити нові роботи зіркових режисерів – Пон Чжун Хо, Франсуа Озон, Стівен Содерберг. Новинки чекають і на фанатів розважальних блокбастерів, і на поціновувачів українського кіно, і на любителів страшного на екрані.

«МІКІ 17»

старт кінопрокату – 6 березня

Модний південнокорейський режисер Пон Чжун Хо («Вторгнення динозавра», «Паразити») презентує свою нову гостросоціальну фантастику «Мікі 17» – про не надто розумного хлопчину у космосі (Роберт Паттінсон), якого використовують в якості дослідника непривітної холодної планети. Герой Паттінсона неминуче гине, але це не біда, бо вчені щоразу повертають до життя його клоновану версію. «Безсмертний робітник чи вічний раб?» – ось наріжне питання стрічки. Пон Чжун Хо, як і в минулих стрічках, знущається над людством, критикує капіталізм та вказує на недоліки сучасної цивілізації. Вперше «Мікі 17» показали на Берлінському кінофестивалі.

«ПОРЦЕЛЯНОВА ВІЙНА»

старт кінопрокату – 6 березня

Копродукційна документальна стрічка «Порцелянова війна» (США, Україна, Австралія) Слави Леонтьєва і Брендана Белломо – хронікально-драматичне кіно про будні харківських художників, які в умовах повномасштабного вторгнення намагаються продовжувати займатись мистецтвом. Стрічка отримала нагороду на кінофестивалі «Санденс», а також номінацію на «Оскар» в категорії «Найкращий документальний фільм». Подібно до «20 днів в Маріуполі», «Порцелянова війна» – це ще один портрет нашої епохи, ще одне нагадування про жах війни, жагу перемоги і незламність людського духу.

«ЧОРНИЙ КЕЙС»

старт кінопрокату – 13 березня

Будь-який фільм Стівена Содерберга – чи то малобюджетна драма про нездорові ревнощі, чи то феєрична ЛГБТ-трагікомедія, чи то знятий з погляду привида горор – заслуговує на глядацьку увагу через майстерність режисера. Його нова робота – шпигунський трилер про подружні стосунки двох агентів розвідки у виконанні Майкла Фассбендера і Кейт Бланшетт, така собі психологічно достовірніша варіація «Містера і місіс Сміт». Герой Фассбендера опиняється в непростій ситуації, коли він змушений обирати між шлюбом та вірністю професійному обов'язку і країні. Що він обере?

«ЮНАЦТВО»

Netflix, 13 березня

Напружена британська серіальна драма «Юнацтво» присвячена скандальному поліцейському розслідуванню. 13-річного підлітка звинувачують у вбивстві однокласниці. Світ дорослих (від батьків до вчителів) намагається отримати відповіді на страшні запитання: навіщо хлопак міг би це вчинити, хто насправді скоїв убивство, хто несе відповідальність за інцидент? Нам обіцяють заплутаний детективно-психологічний сюжет, а також першокласну гру британських акторів (зокрема Стівена Ґрема).

«ЕЛЕКТРИЧНИЙ ШТАТ»

Netflix, 14 березня

Головний стримінговий блокбастер березня з мегаломанським бюджетом у 300 млн доларів – «Електричний штат» братів Руссо, які прославились фінальними Marvel-«Месниками». У головних ролях: Міллі Боббі Браун з «Дивних див» і Кріс Пратт з «Вартових Галактики». Альтернативні дев'яності, повстання роботів, пошуки брата, велика подорож антиутопічним світом – все у дусі Стівена Спілберга!

«НАЙПРУДКІШИЙ ІНДІАН»

старт кінопрокату – 20 березня

Фото: kinorium.com Кадр з фільму «Найпрудкіший Індіан»

Ретроспективний прокат «Найпрудкішого Індіана» (2005) Роджера Дональдсона – чудова нагода насолодитись акторською майстерністю Ентоні Гопкінса. Він виконує роль, що базується на реальній персоні – мотоцикліст Берт Монро, який протягом багатьох років вдосконалював мотоцикл марки «Indіan Scout» 1920-го року випуску. Саме на ньому на перегонах 1967-го року Монро встановив світовий рекорд швидкості. Як йому це вдалося, яким було його особисте життя, чому він прагнув стати птахом – про все це можна буде дізнатись на перегляді «Найпрудкішого Індіана».

«КАМІННИЙ ХРЕСТ»

старт кінопрокату – 27 березня

Фото: takflix.com

Ще одна ретроспектива – класична українська драма Леоніда Осики 1968 року за мотивами двох повістей Василя Стефаника. Стрічку можна назвати кіноманіфестом еміграції – вона присвячена прощанню з рідною землею та від'їзду до Канади. Але в більш широкому розумінні – тяготам сільського життя, страху перед невідомим майбутнім та самому явищу «прощання навіки», яке мало чим відрізняється від смерті.

«З ПРИХОДОМ ОСЕНІ»

старт кінопрокату – 27 березня

Сучасний кінокласик Франсуа Озон («Басейн», «Франц») випускає нову драму про сімейні чвари і отруйні гриби. Схоже, з віком Озон перетворюється на французький еквівалент Вуді Аллена – з поправкою на те, що його куди менше цікавить комедія, ніж трагізм і мелодраматизм людського життя. Озон знову зібрав своїх улюблених акторів, щоб відзняти безкінечні побутові розмови та прояви усіх видів емоцій – але саме за це ми його і любимо.

«ХОЛЛАНД»

Apple TV+, 27 березня

Ніколь Кідман не збавляє обертів: після радикально-скандальної «Хорошої поганої дівчинки» вона знімається у «Холланді» – кривавому трилері про зраду, помсту і страшну таємницю в шлюбі. Компанію Кідман склали Ґаель Ґарсія Берналь («І твою маму теж») і Меттью Макфедьєн («Спадкоємці»). Обіцяють дух гічкоківського кіно (але це ще треба буде перевірити) – провінційне містецко, утопічне американське життя і велика червона пляма на килимі.