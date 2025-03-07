Львів виборов титул Молодіжної столиці Європи

Це не тільки престиж і міжнародне визнання, а й потужний інструмент культурної дипломатії.

Львів у 2025 році стане Молодіжною столицею Європи.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

“Цей статус – це не тільки престиж і міжнародне визнання. Це потужний інструмент культурної дипломатії, який допоможе розкрити багатство української ідентичності, її глибокий європейський контекст та продемонструвати, що Україна вже творить європейську історію”, - наголосили в МЗС.

Уточнюється, що Львів відкриватиме рік Молодіжної столиці Європи з 3 до 5 квітня.

18 лютого Верховний Суд ухвалив рішення, відповідно до якого залишається чинним наказ Міністерства культури щодо меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів Львова.