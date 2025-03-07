Львів виборов титул Молодіжної столиці Європи

Львів у 2025 році стане Молодіжною столицею Європи.
Про це повідомила пресслужба МЗС.
“Цей статус – це не тільки престиж і міжнародне визнання. Це потужний інструмент культурної дипломатії, який допоможе розкрити багатство української ідентичності, її глибокий європейський контекст та продемонструвати, що Україна вже творить європейську історію”, - наголосили в МЗС.
Уточнюється, що Львів відкриватиме рік Молодіжної столиці Європи з 3 до 5 квітня.
- 18 лютого Верховний Суд ухвалив рішення, відповідно до якого залишається чинним наказ Міністерства культури щодо меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів Львова.
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Раніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомляв, що у 2017 році місто замовило розробку історико-архітектурного опорного плану для регулювання будівництва в історичних зонах міста.
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Мінкультури затвердив план у січні 2024 року.