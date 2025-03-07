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Львів виборов титул Молодіжної столиці Європи

Це не тільки престиж і міжнародне визнання, а й потужний інструмент культурної дипломатії.

Львів виборов титул Молодіжної столиці Європи
Львів
Фото: momondo

Львів у 2025 році стане Молодіжною столицею Європи.

Про це повідомила пресслужба МЗС

“Цей статус – це не тільки престиж і міжнародне визнання. Це потужний інструмент культурної дипломатії, який допоможе розкрити багатство української ідентичності, її глибокий європейський контекст та продемонструвати, що Україна вже творить європейську історію”, - наголосили в МЗС.

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Уточнюється, що Львів відкриватиме рік Молодіжної столиці Європи з 3 до 5 квітня.

  • 18 лютого Верховний Суд ухвалив рішення, відповідно до якого залишається чинним наказ Міністерства культури щодо меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів Львова.

  • Раніше міський голова Львова Андрій Садовий повідомляв, що у 2017 році місто замовило розробку історико-архітектурного опорного плану для регулювання будівництва в історичних зонах міста. 

  • Мінкультури затвердив план у січні 2024 року.

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