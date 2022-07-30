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Учора ЗСУ знищили ще 170 окупантів і багато військової техніки

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Учора ЗСУ знищили ще 170 окупантів і багато військової техніки

Минулої доби російська армія втратила близько 170 військових, 10 танків і 6 артилерійських систем. З 24 лютого ЗСУ ліквідували близько 40 670 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 40 670 (+170) осіб ліквідовано,
  • Танків ‒ 1 759 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3 995 (+8) од,
  • артилерійських систем – 906 (+6) од,
  • РСЗВ – 258 (+0) од,
  • засоби ППО – 117 (+0) од,
  • Літаків – 222 (+0) од,
  • Гелікоптерів – 190 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2),
  • крилаті ракети – 174 (+0),
  • кораблі /катери – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 889 (+19) од,
  • спеціальна техніка – 78 (+1).

 

Нагадаємо, ЗСУ відбили штурми росіян на Слов'янському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках. На деяких з цих напрямків тривають бойові дії.

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