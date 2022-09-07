Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Поїзди Інтерсіті+ з Києва у Славське та Луцьк отримають додаткові зупинки
Поїзди Інтерсіті+ з Києва у Славське та Луцьк отримають додаткові зупинки
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Олена Гончарук: «Це абсурд, але ми не змогли переконати владні органи в цінності Довженко-Центру»
Олена Гончарук: «Це абсурд, але ми не змогли переконати владні органи в цінності Довженко-Центру»
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
ГоловнаЕкономікаДержава

У Мінагрополітики прогнозують зниження цін на гречку з кінця жовтня

У 2022 році аграрії збільшили площі посівів у 1,5 рази.

У Мінагрополітики прогнозують зниження цін на гречку з кінця жовтня
Ілюстративне фото
Фото: profi-forex.org

У Міністерстві аграрної політики та продовольства прогнозують, що у 2022 році врожай гречки може становити 140 тисяч тонн.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону, передає "Укрінформ".

"Вже зібрано і обмолочено 8% - 12,6 тис. тонн. В цілому очікуємо, що може бути зібрано 140 тис. тонн гречки", - сказав він.

За словами Висоцького, у 2022 році аграрії збільшили площі посівів гречки у 1,5 рази.

До кінця вересня врожай гречки буде зібрано і вже з жовтня вона стане доступна українським споживачам. Висоцький також зазначив, що у міністерстві очікують зниження цін на гречку з кінця жовтня.

"Внутрішнє виробництво буде із запасом достатнім для того, щоб забезпечити українців гречкою на весь рік. Навіть для того, щоб сформувати необхідний перехідний резерв", - пояснив перший заступник міністра.

За даними Мінагрополітики, внутрішнє споживання гречки в Україні становить 110 тис. тонн щорічно.

Нагадаємо, на час воєнного стану уряд заборонив експортувати з України гречку, цукор, сіль, велику рогату худобу і м'ясо.

У липні уряд Канади закупив для України насіння гречки сорту Собо з провінції Манітоба. Вантаж оформили, як гуманітарну допомогу, і через благодійний фонд "Квіти" передали в Україну.

Зазначимо, що минулого року в Україні зібрали рекордний врожай гречки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також