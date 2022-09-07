У Мінагрополітики прогнозують зниження цін на гречку з кінця жовтня

У 2022 році аграрії збільшили площі посівів у 1,5 рази.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства прогнозують, що у 2022 році врожай гречки може становити 140 тисяч тонн.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час телемарафону, передає "Укрінформ".

"Вже зібрано і обмолочено 8% - 12,6 тис. тонн. В цілому очікуємо, що може бути зібрано 140 тис. тонн гречки", - сказав він.

За словами Висоцького, у 2022 році аграрії збільшили площі посівів гречки у 1,5 рази.

До кінця вересня врожай гречки буде зібрано і вже з жовтня вона стане доступна українським споживачам. Висоцький також зазначив, що у міністерстві очікують зниження цін на гречку з кінця жовтня.

"Внутрішнє виробництво буде із запасом достатнім для того, щоб забезпечити українців гречкою на весь рік. Навіть для того, щоб сформувати необхідний перехідний резерв", - пояснив перший заступник міністра.

За даними Мінагрополітики, внутрішнє споживання гречки в Україні становить 110 тис. тонн щорічно.

Нагадаємо, на час воєнного стану уряд заборонив експортувати з України гречку, цукор, сіль, велику рогату худобу і м'ясо.

У липні уряд Канади закупив для України насіння гречки сорту Собо з провінції Манітоба. Вантаж оформили, як гуманітарну допомогу, і через благодійний фонд "Квіти" передали в Україну.

Зазначимо, що минулого року в Україні зібрали рекордний врожай гречки.