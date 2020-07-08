​Уряд збирається закуповувати гречку в резерв, - міністр економіки

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що український уряд має намір закуповувати гречку в резерв.

Про це Петрашко сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Так, цього року гречкою засіяли на 10 тис. га більше - 74 тис. га. Однак потрібно, щоб почали закуповувати в резерв. Поки ми працюємо над корпоративним управлінням. Поки є питання до ДПЗКУ (Державна продовольчо-зернова корпорація України. - ред.), аграрного фонду", - сказав він.

Петрашко також зазначив, що міністерство відпрацьовує варіанти, як це зробити прозоро.

"Відпрацьовуємо, як це зробити прозоро, щоб уникнути зловживань, як це було в минулі періоди", - сказав голова Мінекономіки.

Нагадаємо, у квітні Україна заборонила експорт гречки до 1 липня 2020 року. У Мінекономрозвитку пояснили, що заборона на експорт є тимчасовим заходом, необхідним для захисту внутрішнього ринку. Відзначалось, що свої кордони для експорту гречки тимчасово закрили Білорусь, Росія і Казахстан.