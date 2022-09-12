На Півдні ЗСУ просунулися на окремих ділянках на декілька десятків кілометрів, – Гуменюк

На Півдні Збройні сили України просунулися на окремих ділянках на декілька десятків кілометрів. Чотири населені пункти офіційно повністю звільнені та під прапором України.

Про це на брифінгу повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, передає кореспондент LB.ua.

"Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Зокрема, територіальні громади вздовж лінії зіткнення. Криворіжжя та Нікопольщину, де чобіт окупанта не ступав, також. Таким чином вони намагаються посилити свій психологічний тиск для формування розуміння, коли під натиском вони відступають, що нібито це нічого не значить. А вони тримають під вогневим контролем дуже далекі території", – заявила вона.

Проте успіхи ЗСУ на південному напрямку протягом останніх двох тижнів також дуже переконливі.

"Ми просунулися від чотирьох до кількох десятків кілометрів на окремих ділянках та маємо звільнені площі близько 500 кв. км. Можемо проголосити, що населені пункти Херсонщини: Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок та Миролюбівка – всі вони на сьогодні вже звільнені та повністю під українським прапором. Ще тривають додаткові заходи. Але населення на цих територіях вже повністю під юрисдикцією України", – підкреслила вона.

За її словами, протягом останніх двох тижнів лише на південному напрямку знищено понад 1800 окупантів, понад 500 одиниць авто- та бронетехніки, понад 122 танки, два літаки та два гелікоптери і близько 10 крилатих ракет ворога.

Гуменюк підтвердила, що окупанти шукають можливості здатися в полон.

"Так, у них є такий вихід. Вони знають, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права. Нами проводилася довга та потужна робота з інформування підрозділів окупаційних військ за допомогою листування, донесення радіо та іншими вербальними способами інформації про те, як вийти з так званої спецоперації, в яку їх втягнули. А саме: як зробити підрозділи небоєздатними та вивести з ладу техніку, правильно скласти зброю та вийти в обмінний фонд, зберігши собі життя", – додала вона.

Нагадаємо, раніше Гуменюк також розповіла, що окупаційні війська опиняються у складних умовах через контрнаступ ЗСУ на Півдні. А окремі підрозділи армії РФ налаштовані вести перемовини з українськими бійцями про здачу зброї.