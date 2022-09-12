За минулу добу на Донеччині зафіксовано 23 обстріли

Росія б’є по господарчим об’єктам та житловим масивам.

За добу ворог ударив по 14 населеним пунктам. У Краматорську зафіксовано п’ять ракетних ударів, у Слов’янську ворог застосував проти населення зенітно-ракетну систему С-300. Є поранені та загиблі цивільні.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Масовим ударам піддалися с. Карлівка, м. Авдіївка, смт Очеретино, м. Бахмут, с. Опитне, смт Велика Новосілка, м. Краматорськ, м. Слов’янськ, м. Миколаївка, с. Клещіївка, с. Романівка, смт Донецьке, м. Костянтинівка, м.Красногорівка", – йдеться у повідомленні.

Російська армія била ракетами та РСЗВ, а також нанесла авіаудар.

Внаслідок обстрілів є поранені та загиблі серед цивільних.

Пошкоджено 32 об’єкти, з який 17 – житлових будинків, приміщення лікарні й підприємств.

Фото: МВС

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

За допомогою поліції евакуйовано 165 людей.

Нагадаємо, росіяни зруйнували пологовий будинок у Краматорську.