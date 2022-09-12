Німецькі політики закликають Шольца передати Україні танки​ Leopard і БМП Marder

"Зараз не час для прокрастинації й вагань. Україні потрібна зброя, що дозволить їй звільняти території".

Німецькі законодавці та інші політики закликають канцлера Олафа Шольца зняти заборону на постачання Збройним силам України основних бойових танків Leopard і бойових машин піхоти Marder. Вони наголошують, що це важке озброєння якнайшвидше потрібно Україні для деокупації захоплених Росією територій.

Про це повідомляє LIGA.net із посиланням на німецькі ЗМІ.

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що "нинішнє просування ЗСУ та перші відвойовані райони на сході говорять про бойову міць України і беззастережну волю повернути захоплене Росією".

"Має вирішальне стратегічне значення, щоб Захід зараз і негайно поставив Україні додаткову військову техніку й важке озброєння. Зараз не час для прокрастинації й вагань. У цій новій фазі війни Україні потрібна зброя, що дозволить їй звільняти території", – сказала вона.

Експерт із зовнішньої політики СДПН Майкл Рот також висловився за швидку підтримку ЗСУ новою зброєю: "Захід, особливо США, Німеччина, Франція й Польща, мають швидко координувати свої дії та адаптувати свої постачання до нової ситуації".

Як повідомлялося, Україна давно запросила як танки Leopard 2, так і БМП Marder, проте канцлер Шольц ще не дав на це зеленого світла. Він хоче, щоб союзники вирішували такі питання спільно. Іншими словами, доки США не дадуть танки Abrams, Німеччина не хоче бути першою, хто дасть ЗСУ свій ОБТ.

Поки що Берлін обіцяє союзникам НАТО Leopard 2 в обмін на постачання ними старої радянської техніки Україні: це так званий обмін кільцями.