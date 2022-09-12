Арештовано майно експосадовця та його наближеної особи, причетних до ведення бізнесу в окупованому Криму, – Офіс генпрокурора

Їхні підприємства здійснюють господарську діяльність на території окупованої АР Крим у сфері агробізнесу, а також оренди нерухомості.

За ініціативи прокурорів Офісу генерального прокурора арештовано активи експосадовця та наближеної до нього особи, які причетні до ведення бізнесу з державою-агресором та незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території АР Крим.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Серед арештованого: три квартири, вісім адміністративних будівель, два житлові будинки, 15 об’єктів нежитлового фонду. Загальна площа арештованих об’єктів нерухомого майна становить понад 5000 квадратних метрів. Також арештовано 42 транспортні засоби, з яких вісім легкових автомобілів, 34 транспортні засоби сільськогосподарського призначення і причепи", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, з метою конспірації, експосадовець оформив на довірену особу декілька підприємств, зареєструвавши їх у незаконних органах влади.

Повідомляється, що підприємства здійснюють господарську діяльність на території окупованої АР Крим у сфері агробізнесу, а також оренди нерухомості. При цьому сплачують податки та збори до бюджету держави-агресора.

Нагадаємо, нещодавно в Україні арештували майно колишнього депутата Держдуми РФ Володимира Крупчака на 1 млрд гривень.