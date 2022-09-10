Контрабанда і генерал

13 вересня 2021 року ВАКС провів підготовче засідання у цій справі та за рік дійшов до дослідження доказів прокуратури. Справу розглядає колегія суддів ВАКС у складі Віктора Маслова, Лесі Федорак під головуванням Ігоря Строгого. У провадженні вже дослідили зокрема протоколи доступу до речей та документів фігурантів, протоколи огляду, електронні скриньки, мобільні з’єднання та низку інших процесуальних документів.

За версією слідства, обвинувачені допомагали заволодіти сигаретами, які незаконно доправляли в Одесу морем. Прокуратура вважає, що у 2018 році вони продали сім контейнерів контрафактної тютюнової продукції, яка мала статус речових доказів. Завдані збитки оцінюються вартістю сигарет – 13 млн гривень. У липні 2019 року всім чотирьом повідомили про підозру за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Вищий антикорупційний суд 8 вересня почав досліджувати диск з мобільними з’єднаннями фігурантів кримінального провадження щодо контрабанди цигарок в Одесі. Колишній начальник одеської поліції генерал Дмитро Головін , його ексзаступник Костянтин Гейко і двоє підприємців проходять обвинуваченими у справі, яка стосується вірогідної торгівлі сигаретами, що були речовим доказом.

“13 мільйонів шкоди вигадані”. Чи так це?

Почнімо з експертних висновків, які говорять про збитки. Адвокати стверджують: у справі є експертиза про те, що цигарки неліквідні – не відповідають законодавчим вимогам, а відповідно їх не можна реалізовувати та неможливо встановити їхню вартість. За логікою захисту, розмір шкоди – нуль, а кримінальне провадження – не підслідність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Адвокат Нонна Надіч звертала увагу суду, що цигарки нібито “без ціни”, а їхню вартість через неліквідність встановити неможливо. Її колега Віталій Марфін скаржився, що “вигадані 13 мільйонів гривень шкоди” призвели до неправильної кваліфікації, впливають на суму застав їхніх клієнтів та загалом погіршують їхнє становище.

Прокурор САП Олексій Скибенко, який вів справу на досудовому розслідуванні та наразі проходить службу у Збройних силах України, у коментарі LB.ua спростував цей ключовий доказ на виправдання одеських правоохоронців: “На партію цигарок є накладні, де зазначена їхня вартість купівлі у виробника, тому наша експертиза легко визначила їхню вартість, просто переписавши її з накладних на партію цигарок. У нас є лист АРМИ, що цигарки можна продати. Це нівелює тези захисту щодо неліквідності цигарок та неможливості їх продати, а також відсутності ціни партії цигарок. Крім того, ми провели товарознавчу експертизу, яка визначила вартість табаку. Це все повністю нівелює докази захисту”.

Фото: Катерина Петренко

Важливо, що у справі є ще один лист АРМИ про те, що агенство “не може реалізувати вироби”. Він з’явився пізніше. Цим документом Марфін обґрунтовує те, що “в певний момент АРМА зайняла правильну юридичну позицію, зрозуміла недолугість провадження та тому її немає у якості потерпілого”.

Разом з тим, прокурор каже, що цей лист видало вже нове керівництво АРМИ. І припускає, що “такі листи просто так не видаються”. До того ж, згідно з практикою Верховного суду, у цій справі наявність потерпілого не обов'язкова.

“Головін не має жодного стосунку до вказаних злочинів”

І на досудовому розслідуванні, і зараз адвокати наполягають, що обвинувачені, зокрема, Головін, не мають жодного стосунку до вказаних злочинів.

Річ у тім, що, за версією слідства, цигарки мали “знищити” на підставі рішення слідчого судді, склавши фіктивний акт знищення, а самі тютюнові вироби можна було продавати в Україні через мережу інтернет або переправити їх до Європи. Але влітку 2018 року ГПУ передала справу до одеської поліції, однак провадження передали не Слідчому управлінню ГУ НП в Одеській області, а скерували безпосередньо Головіну. Прокуратура запевняє: надалі Головін та Гейко розробили новий план заволодіння цигарками. Вони нібито вступили в змову з місцевим бізнесменом Олександром Чудаковим, а цигарки мали передати на зберігання до складу підконтрольної йому фірми – ТОВ “Агат-2016” під керівництвом Валерія Капітанчука.

Захисниця Нонна Надіч заявляє, що жоден документ не підтвердить те, що Головін взагалі був обізнаний про наявність цього кримінального провадження в ГУ НП в Одеської області. З її слів, матеріали провадження були в слідчому відділенні, і з ними мали справу тодішній начальник главку Сергій Шайхет, начальник відділу Марина Яворська та слідчий О. Г. Жданюк, зокрема до Шайхета доводили інформацію про стан провадження та його перспективи. Вона стверджує, що саме ці правоохоронці були відповідальні за збереження речових доказів, тож до Головіна та Гейка – жодних претензій.

Фото: Катерина Петренко Адвокатка Костянтина Гейка Нонна Надіч

Натомість прокурор Олексій Скибенко розповів, що в матеріалах справи, на думку обвинувачів, є свідчення про те, що колишній очільник одеської поліції погодився стати співучасником злочину та надалі його реалізовував і впливав на підлеглих: "На Головіна дає покази його заступник Сергій Шайхет. Також є негласні слідчі розшукові дії по ньому та лінгвістична експертиза того, що він наговорив. Крім того, Головін організував приховування злочину – після зникнення сигарет вводив в оману детективів і хотів все “повісити” на Капітанчука та вивести всіх інших співучасників з-під удару. Це в суді стане відомо після допиту детективів. Також серед доказів є запис розмови Головіна та ще одного “опера”, зробленого в помешканні колишнього начальника одеської поліції під час обшуку, там він розповідає про цигарки та згадує інших співучасників”.

Більшість з цих доказів ВАКС дослідить в наступних судових засіданнях. Судді нададуть їм оцінку безпосередньо в нарадчій кімнаті при постановленні вироку.

Захист домагається визнання доказів прокуратури недопустимими

Усі адвокати в справі сходяться на тому, що протокол обшуку, за яким вилучили цигарки, має численні процесуальні порушення. На їхню думку, це повинно призвести до визнання ключових доводів у справі недопустимими. І, як наслідок, “вилитись” у виправдання їхніх клієнтів.

Також у засіданні 9 вересня адвокатка Нонна Надіч заявила, що файли з мобільними з’єднаннями фігурантів справи теж слід визнати недопустимими.

Фото: Катерина Петренко Дослідження мобільних з'єднань

“Диск зі з’єднаннями – не той диск, який долучали під час досудового розслідування. Файли містять інформацію про зміни, які відбувались на годину раніше, ніж було створено файл. Це зроблено за допомогою певних програм, які приховували процентну зміну файлу, що відрізняє копію від оригіналу. Це не оригінальний документ, він не показує оригінального змісту. Відбулося втручання поза межами КПК України, тому з’єднання не можна визнавати допустимими доказами”, - вважає адвокатка.

Натомість прокурор САП Ігор Гарванко, який в суді підтримує державне обвинувачення, стверджує, що властивості файлу створюються автоматично системою, а не людиною. З його слів, вони створені сервером, тому неправильно стверджувати, що інформацію створили правоохоронці через умисне втручання з метою спотворити докази.

Фото: Катерина Петренко Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ігор Гарванко

Справу більше не транслюють онлайн через загрозу обстрілів

Учора адвокатка Нонна Надіч просила суддів відновили онлайн-трансляції на сайті суду задля дотримання публічності судового процесу. Вона аргументувала, що фактично з моменту оголошення підозр у ЗМІ лунала спотворена інформація та шкодила обвинуваченим. Зараз вона хоче трансляції, щоб показати всім, як насправді працюють антикорупційні органи.

Але ВАКС відмовився транслювати засідання в реальному часі через загрозу обстрілів суду.

“Жодним чином суд не приховував засідання, а транслював, особливо під час карантину, коли був обмежений вхід вільних слухачів та преси до суду. Та наразі є небезпека з боку агресора у обстрілі безпосередньо ВАКСу, оскільки незадоволення роботою та порядком створення ВАКСу публічно заявляв лідер країни-агресора перед початком повномасштабного вторгнення. Тому відмова від трансляцій онлайн певним чином забезпечить безпеку під час засідань”, – пояснив суддя Строгий.

Суддя зазначив, що сторона захисту може викладати свої відеозаписи з засідань, щоб громадськість стежила за судовим процесом. Також немає заборони відвідувати засідання для преси та вільних слухачів.

29 вересня дослідження доказів продовжать з висловлювання сторони захисту щодо дисків з мобільними з’єднаннями. Наразі зупинилися на 9 томі.

Насамкінець, зауважимо, перед судом постали всі обвинувачені, включно з керівником приватної компанії Валерієм Капітанчуком, який з 2019 року був у розшуку. Він два роки ховався від слідства за кордоном, але перед судовим розглядом несподівано повернувся в Україну, перетнувши кордон зі сторони Молдови.