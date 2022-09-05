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ДБР затримало правоохоронця з Кременчука, який тиснув на свідка та притягував до відповідальності невинну особу

Бюро суворо каратиме за будь-які злочини, вчинені представниками правоохоронних органів в умовах війни.

ДБР затримало правоохоронця з Кременчука, який тиснув на свідка та притягував до відповідальності невинну особу
Фото: ДБР

Працівники ДБР затримали одного із правоохоронців Кременчука, який тиснув на свідка та притягував до відповідальності невинну особу заради покращення статистичних показників роботи.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Слідством було встановлено, що правоохоронець розслідував незаконну рубку лісу на території Кременчуцького району. Він почав психологічно тиснути на свідка аби той знайшов людину, яка б погодилася взяти на себе провину за незаконну порубку дерев.

"Правоохоронець обіцяв, що у разі успішної співпраці він швидко направить матеріали до суду, а у в’язницю ніхто не потрапить, адже відповідальність обмежиться штрафом", - повідомляють у бюро.

ДБР затримало правоохоронця після того, як він повідомив про підозру у вчиненні злочину невинній особі. Своє повідомлення про підозру затриманий правоохоронець отримав за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, вісьмом правоохоронцям повідомлено про підозру у держзраді за формування псевдоправоохоронних органів "ЛНР".

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