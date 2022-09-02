Припинено діяльність злочинної групи, від якої потерпіли військові та волонтери, - глава Нацполіції

Всього зловмисники ошукали близько 50 людей.

Поліція припинила діяльність масштабної злочинної групи шахраїв, від дій якої потерпіли близько десяти військових та волонтерів.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Зловмисники розміщували в мережі фейкові оголошення про продаж різноманітних товарів, а також пропозиції доставити з-за кордону авто за вигідними цінами. Обов’язковою умовою надання послуги була передплата. Проте ані авто, ані свої гроші замовники не отримували", - сказав він.

Загалом шахраї отримали п'ять мільйонів гривень нелегального прибутку та ошукали близько 50 людей.

За його словами, серед потерпілих від таких шахрайських дій - близько десяти військових та волонтерів, які хотіли придбати транспорт для фронту.

Раніше поліція викрила жінку, яка намагалася заробити майже 500 тис. гривень на гуманітарній допомозі.