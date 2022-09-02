Припинено діяльність злочинної групи, від якої потерпіли військові та волонтери, - глава Нацполіції

Поліція припинила діяльність масштабної злочинної групи шахраїв, від дій якої потерпіли близько десяти військових та волонтерів.
Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.
"Зловмисники розміщували в мережі фейкові оголошення про продаж різноманітних товарів, а також пропозиції доставити з-за кордону авто за вигідними цінами. Обов’язковою умовою надання послуги була передплата. Проте ані авто, ані свої гроші замовники не отримували", - сказав він.
Загалом шахраї отримали п'ять мільйонів гривень нелегального прибутку та ошукали близько 50 людей.
За його словами, серед потерпілих від таких шахрайських дій - близько десяти військових та волонтерів, які хотіли придбати транспорт для фронту.
Раніше поліція викрила жінку, яка намагалася заробити майже 500 тис. гривень на гуманітарній допомозі.