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Припинено діяльність злочинної групи, від якої потерпіли військові та волонтери, - глава Нацполіції

Всього зловмисники ошукали близько 50 людей.

Припинено діяльність злочинної групи, від якої потерпіли військові та волонтери, - глава Нацполіції
Фото: Національна поліція

Поліція припинила діяльність масштабної злочинної групи шахраїв, від дій якої потерпіли близько десяти військових та волонтерів.

Про це повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

"Зловмисники розміщували в мережі фейкові оголошення про продаж різноманітних товарів, а також пропозиції доставити з-за кордону авто за вигідними цінами. Обов’язковою умовою надання послуги була передплата. Проте ані авто, ані свої гроші замовники не отримували", - сказав він.

Загалом шахраї отримали п'ять мільйонів гривень нелегального прибутку та ошукали близько 50 людей.

За його словами, серед потерпілих від таких шахрайських дій - близько десяти військових та волонтерів, які хотіли придбати транспорт для фронту.

Раніше поліція викрила жінку, яка намагалася заробити майже 500 тис. гривень на гуманітарній допомозі.

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