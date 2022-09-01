Оголошено про підозру заступнику начальника податкової Тернопільщини, який займався поборами, - ДБР

Заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Тернопільській області та його спільника затримали на "гарячому" - під час отримання коштів, які він вимагав від підприємця.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Встановлено, що посадовець очолював комісію регіонального рівня з відшкодування ПДВ та віднесення суб'єктів господарювання до переліку ризикових. Він записав місцеве підприємство до такого переліку і вимагав від його власника п'ять тисяч доларів США за те, щоб виключити його з нього", - йдеться у повідомленні.

Для отримання грошей посадовець залучив свого сусіда. Той отримав від підприємця кошти і передав їх посадовцю, після чого ділків затримали працівники ДБР.

Під час обшуків в помешканні податківця вилучені гроші, старовинні монети, зброя та боєприпаси. Тривають обшуки за місцем роботи фігуранта.

При затриманні посадовець чинив опір і намагався втекти на власному автомобілі, при цьому він завдав травм одному із правоохоронців.

Посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 345 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Готуються клопотання до суду про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від посади податківця.

Нагадаємо, раніше повідомили про підозру екскерівнику Держагентства резерву України. Він завдав збитків державі у 205 млн гривень на продажі дизпалива з держрезерву.