За матеріалами СБУ до дев'яти років ув’язнення засуджено агента ФСБ, який коригував ракетний удар по аеродрому "Краматорськ"

Його російським "куратором" був кадровий співробітник 9 управління 5 служби ФСБ Алєксєй Шингірьов.

За матеріалами військової контррозвідки СБУ до дев’яти років ув’язнення засуджено російського агента, який збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на східному напрямку.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ затримала зловмисника на Донеччині наприкінці травня.

Фото: СБУ

Під час досудового розслідування встановлено особу його російського "куратора". Ним виявився кадровий співробітник 9 управління 5 служби ФСБ Алєксєй Шингірьов.

"За його завданням, агент розвідував позиції командних пунктів та логістичних складів українських військ, здійснюючи приховане спостереження за об’єктами", - йдеться в повідомленні.

Надалі отриману інформацію загарбники використали для здійснення ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах аеродрому "Краматорськ".

Нагадаємо, СБУ викрила мережу агентів РФ, які коригували удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську. До її складу входили п’ятеро місцевих жителів.