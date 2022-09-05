У Харкові викрили проросійського письменника-пропагандиста з Горлівки, який заперечував існування України, – Офіс генпрокурора

Письменник із тимчасово окупованої Горлівки на Донеччині, який рік тому переїхав до Харкова, поширював матеріали, в яких підтримує дії РФ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"У березні під час інтерв'ю для російського каналу літературний діяч псевдореспублік розповів, що саме українські військові вісім років бомбили та знищували Донбас. Підозрюваний також зазначив, що збройна агресія РФ допомагає врегулювати громадянський конфлікт, бо з 2014 року України як держави більше не існує", – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у поширеннні матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала письменниця та колишня викладачка столичного університету. Агентурна група координувала наступ російських військ на Київ у перші дні війни.