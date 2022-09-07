Чотирьох кримських суддів судитимуть за державну зраду

Вони безпосередньо сприяли становленню та зміцненню окупаційних судових органів на півострові.

Прокуратура Криму та міста Севастополя автономії скерувала до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох кримських суддів, яких звинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це пресслужба прокуратури повідомила у соцмережі Facebook.

Санкція статті передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі.

“Після окупації півострова 4 українських суддів, які працювали у судах АР Крим, зрадили присязі на вірність народу України та перейшли на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, вони обійняли посади “суддів” у незаконно створених: Верховному суді Республіки Крим, Первомайському районному суді Республіки Крим та Керченському міському суді Республіки Крим.

“Судді” безпосередньо сприяли становленню та зміцненню окупаційних судових органів на півострові, а також брали участь у формуванні та організації роботи окупаційних судів.

Додамо, за фактами вчинення державної зради прокуратура автономії повідомила про підозри 702 особам, 225 з яких – судді. 200 обвинувальних актів скеровано до суду, 66 з них стосуються саме суддів. 7 осіб вже отримали свої вироки.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно голови Вовчанського районного суду Харківщини, яка зрадила Україну. Суддя обіцяла колегам заробітну плату від 10 тисяч рублів за перехід на бік ворога.