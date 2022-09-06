ДБР повідомило про підозру у держраді колишньому правоохоронцю з Харківщини

Підозрюваний почав працювати у каральному органі, який створили окупанти на тимчасово окупованій території України.

ДБР повідомило про підозру черговому зраднику з-поміж колишніх правоохоронців з Харківської області.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Колишній український правоохоронець, після окупації селища Борова на Харківщині, почав працювати у каральному органі, який створили окупанти на тимчасово окупованій території України.

"За вказівкою окупантів експравоохоронець мав схиляти своїх колишніх колег переходити на бік ворога. Він також усіляко сприяв зміцненню впливу окупантів на тимчасового захоплених територіях України", - йдеться у повідомленні.

Йому повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, поліція повідомила про підозру шістьом учасникам незаконного збройного формування так званої "ДНР".