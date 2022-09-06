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Вранці ворог знову обстріляв Харків – вдарили по центру

Пошкоджено будинок.

Вранці ворог знову обстріляв Харків – вдарили по центру
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Уранці 6 вересня російська армія вчинила новий обстріл Харкова. Під вогнем перебував Київський район.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у телеграмі. Голова ОВА Олег Синєгубов уточнив у ТГ, що під обстрілом був центр міста. 

"Унаслідок ранкового обстрілу Харкова постраждав житловий багатоквартирний будинок у центральній частині Київського району. Про жертви і руйнування інформація уточнюється", – написав Терехов.

О 10:09 Терехов повідомив про новий "прильот" по центру міста – пошкоджено адміністративну будівлю. 

Нагадаємо, вночі окупанти вдарили по Харкову ракетами. Загинула жінка – боєприпас потрапив у її будинок. Крім того, загинули двоє чоловіків у Харківській області.

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