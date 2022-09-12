Кремль вербує поповнення серед жителів Далекого Сходу і Камчатки, – ГУР

Також у РФ недостатньо бюджетних коштів на зимову форму для своїх військ.

Чергова ротація російських новобранців складатиметься, в основному, із жителів Далекого Сходу РФ та Камчатки.

Про це повідомляє ГУР МО.

"За задумом, вони краще адаптовані до життя в умовах низьких температур і будуть ефективніші в зимовий період. Також ці військовослужбовці не привчені до комфорту та легко перенесуть відсутність налагодженого побуту", – йдеться у повідомленні воєнної розвідки.

За наявною у ГУР інформацією, кремлівським вербувальникам удалося привабити певну частину населення північних регіонів обіцянками високих виплат. А самі "новобранці" стверджують, що їм за все життя стільки не заробити.

"Втім цей особовий склад має дуже низький рівень підготовки та практично нічого не знає про реальний стан справ щодо бойових дій в Україні", – зазначають у ГУР.

Крім того, у РФ оголошено про акцію збору коштів на придбання зимової форми для окупаційного контингенту, який знаходиться в Україні.

Таким чином, вважає розвідка, офіційний Кремль визнав, що не має достатньо бюджетних коштів на ці потреби.

Нагадаємо, окупанти підтримують "інформаційну блокаду" новоприбулих.

Вороже командування робить усе можливе, щоб інформаційна ізоляція підрозділів зберігалась і особовий склад вважав, що "все йде за планом" якомога довше.