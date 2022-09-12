Вчора відбувся один із наймасовіших обстрілів енергетичної інфраструктури України, – міністр енергетики

Вчора відбувся один із наймасовіших обстрілів енергетичної інфраструктури. Було обстріляно Зміївську ТЕС та три підстанції високої напруги, знеструмлено 40 підстанцій різної напруги, відключено дві повітряні лінії 750 кВ, п’ять повітряних ліній 330 кВ.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Сотні тисяч українців залишались без світла на Полтавщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Сумщині, Донеччині", – написав міністр.

Попри те, що роботи з відновлення тривають досі, він акцентував на їх швидкості.

"Вже за 40 хвилин світло почало повертатися в оселі українців. Всі основні лінії було заживлено вже за 4,5 години. Повністю відновлено електропостачання споживачам Полтавської, Донецької областей, зараз ще залишаються знеструмленими на Сумщині 1,7 тисяч споживачів, на Дніпропетровщині – близько 3 тисяч, на Харківщині – 12 тисяч", – зазначив Галущенко.

За його словами, для протистояння наслідкам таких атак та максимально ефективної і швидкої роботи енергетики працюють над прискоренням реагування, відпрацюванням механізмів резервного заживлення, забезпеченням матеріалами для цього і організацією взаємодопомоги всіх компаній енергосектору.

"За попередніми даними, під час обстрілів загинули четверо енергетиків, троє поранених… Щирі співчуття родинам загиблих, світла пам’ять героям енергетичного фронту!" – написав Галущенко у повідомленні.

Нагадаємо, в результаті вчорашніх обстрілів у кількох областях України зникли світло та вода.