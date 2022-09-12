"Після деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – Луганська ОВА повідомила про звільнення кількох населених пунктів

Збройні сили України звільнили від російських окупантів кілька населених пунктів на Луганщині. Наразі там триває зачистка.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Після остаточної деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – написав він.

"Місцевим мешканцям. Деокупація близько. Чуєте наближення бойових дій – знаходьтеся в укриттях! Ми не можемо називати населені пункти, але місцеві мене зрозуміють. Кожен сантиметр луганської землі відвойовується. ЗСУ заходять не «парадом». Допомагаємо та підтримуємо до Перемоги!" – додав голова ОВА.

Він також звернувся до окупантів та колаборантів, які похапцем покидають Луганщину.

"Повторюється історія 24–25 лютого, тільки навпаки. Тепер росіяни та колаборанти відчувають те, що відчували ми. Але є одна суттєва відмінність – ми їхали з дому, а вони – із «заробітків», які є пограбуваннями, в чергах на виїзд – автівки з пралками та іншими речами сучасного життя, яких не має «у вєлікой держави»... Залишитесь і будете сподіватися, що не згадаємо; чи поїдете і будете переховуватися – ми знайдемо кожного, де б ви не були. 2014-й не повториться!" – зазначив Гайдай.

Він розповів, що в тих населених пунктах, де залишилися російські військові, бійці деморалізовані, готуються до поразки, пиячать і хочуть тікати. Вони також не наважуються зняти українські прапори, які підняли партизани.

Сьогодні голова ОВА провів нараду з усіма головами громад Луганщини, аби вони були готовими оперативно повертатися до населених пунктів після команди військових.

"Ми вже готуємося до відновлення процесу життєдіяльності громад. Чекаємо відмашку", – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, вчора український прапор підняли у селі Піщаному на Луганщині.