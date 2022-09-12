Бум покупок шкільних товарів розпочався вже після 1 вересня

У багатьох регіонах батьки до останнього моменту не були впевнені, чи підуть діти 1 вересня в школу.

Цьогоріч через новини про ймовірне загострення ситуації 24 серпня, підготовка до школи була поставлена на паузу.

Так, за даними мережі ТЦ “Епіцентр” просідання продажів шкільних товарів 24 серпня становило цілих 80%. Проте вже на вихідних - 26 та 27 серпня - ситуація покращилась. Порівняно з 2021 роком продажі зросли у суботу на 1,4%, а у неділю - на 14,1%. Цікаво також, що у переддень 1 вересня продажі були практично на тому ж рівні, що у 2021 році.

Втім, на вихідних після 1 вересня, продажі канцелярії пішли різко вверх: майже +200% у суботу та +130% - у неділю. Позитивна динаміка збереглася і протягом усього наступного тижня (щодня +30-50% до минулого року) та знову різко зросла у вікенд: +153% у суботу та 76,4% у неділю).

“Статистика продажів шкільного ярмарку дозволила нам дуже чітко простежити тенденції та настрої українських батьків та кількість дітей, які залишилися, або повернулися в Україну. Загалом попит у липні та серпні скоротився в середньому на третину. Суттєво змінилась і структура продажів. Сформувався відкладений попит, який почав реалізовуватись лише після початку навчального року”,- пояснює керівник направлення “Деко” Анна Бондарєва.

Окрім цього, в шкільних списках цьогоріч виявилися нові товари - теплі шкарпетки, пледи та пляшки для води тощо.

“У відповідь на нинішні реалії та необхідність часто перебувати у бомбосховищах, школи й надалі будуть трансформувати навчальний процес. З досвіду попередніх пандемічних років ми знаємо, що нашим школам потрібно багато часу, щоб адаптуватись до нових реалій”, - говорить Бондарєва.

Попит у регіональному розрізі також змінюється. Найвищу динаміку показують великі міста західної України - Львів, Івано-Франківськ, Чернівці. Одеса, яка зазвичай мала дуже потужні показники шкільного ярмарку, цього року продемонструвала низький попит на шкільні товари.

Втім, лідером продажів шкільних товарів залишається Київ.