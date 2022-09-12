Маємо побоювання щодо підготовки провокації Росії з використанням маріупольських шкіл, - Андрющенко

Нині у навчальних закладах тимчасово окупованого міста провели тренування евакуації як при бомбардуванні.

Росія може готувати чергову показову провокацію з використанням маріупольських шкіл.

Про це заявив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, нині в навчальних закладах міста провели навчання з евакуації при бомбардуванні.

"Адміністраціям шкіл та батькам повідомили, що це не останнє. Також освітяни-окупанти отримали вказівку терміново підготуватись для дистанційного навчання та провести опитування батьків, хто готовий долучитись вже", - розповів Андрющенко.

Радник додав, що побоювання про підготовку провокації - великі, і закликав батьків маріупольських школярів не відпускати дітей у найближчі дні в школи.

"Не наражайте дітей не небезпеку. Краще потримайте їх вдома два-три дні. Окупанти не передбачувані в своєму цинізмі", - наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, російські окупанти поселилися в приміщенні школи села Орлянське Запорізької області і використовують місцевих школярів як "живий щит".

Загарбники відкрили 5 шкіл у Маріуполі замість анонсованих 16. При цьому дорогу до них не розмінували.