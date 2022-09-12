Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Російські окупаційні війська знову обстріляли Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

"Черговий обстріл Харкова. Тепер під ударом Немишлянський район. Попередньо - удар по густо заселеному житловому масиву. Жодної військової інфраструктури поряд немає", - написав він.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Раніше сьогодні близько 13 години росіяни масовано обстріляли Київський та Основ’янський райони Харкова. В результаті загинула одна людина, шестеро отримали поранення.

Також внаслідок нічного обстрілу Новобаварського району Харкова загинула одна людина, постраждали ще двоє.

В Офісі генерального прокурора повідомили, що розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу).

"В Основ’янському районі російські військові влучили у підприємство. Частково зруйновано будівлю, пошкоджено службові автомобілі та автівки співробітників. Отримав поранення працівник фірми. У Салтівському районі частина від касетного снаряда влучила у ґрунт поряд з житловим будинком", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, російська армія обстріляла Харків з РСЗВ "Ураган".

Прокурори спільно з поліцейськими провели огляди місць подій та вилучили уламки снарядів.

Фото: Офіс генпрокурора