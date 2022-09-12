Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб

Російське військове командування призупиняє відправлення нових, вже сформованих, підрозділів на територію України.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України.
Через ситуацію на фронті та недовіру до вищого командування велика кількість добровольців із РФ категорично відмовилася від перспективи служби в бойових умовах.
"На ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з числа приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Ситуація погіршується через загальне ставлення до власних поранених. Зокрема, у російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій", - розповіли в Генштабі ЗСУ.
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Тим часом упродовж цієї доби українська авіація завдала сім ударів по позиціях окупантів. Було уражено п’ять опорних пунктів і місць зосередження живої сили і техніки, знищено дві позиції засобів ППО.
Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили пункти управління різного рівня, райони зосередження живої сили, засоби ППО, радіоелектронної боротьби, артилерійські підрозділи, склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів.
А Сили оборони успішно відбили атаки росіян у районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.
Наразі окупанти продовжують зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донеччини й утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу українських військ на окремих напрямках.
В Генштабі повідомили, що протягом доби Росія завдала п'ять ракетних, понад 10 авіаційних ударів та здійснила більш ніж 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об’єктах на території України.
"Під удари ракет та залпи реактивних систем залпового вогню потрапили об’єкти енергетики, водопостачання, заводи та житлові будинки у містах Харків, Запоріжжя, Костянтинівка, Слов’янськ та Краматорськ. Постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Первомайське, Білогорівка, Зайцеве, Весела Долина, Сухий Ставок, Широке, Партизанське та Любомирівка", - додали в командуванні.
Станом на 18.00 12 вересня ситуація на фронті така:
- на Волинському та Поліському напрямках - без суттєвих змін.
- на Харківському росіяни обстріляли райони Костянтинівки та Удів;
- на Краматорському вороги завдали ударів у районах населених пунктів Старий Караван, Слов’янськ, Тетянівка, Пискунівка, Райгородок та Крива Лука;
- на Бахмутському загарбники обстріляли райони населених пунктів Веселе, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Роздолівка;
- на Авдіївському окупанти завдали вогневого ураження біля Красногорівки, Мар’їнки, Водяного, Первомайського та Новомихайлівки;
- на Новопавлівському зафіксовано обстріли в районах Микільського, Пречистівки, Великої Новосілки та Вугледара;
- на Запорізькому рашисти завдали ударів у районах населених пунктів Новоандріївка, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Времівка, Малинівка, Зелений Гай, Малі Щербаки та Вільне Поле.
- на Південнобузькому окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Також вони вели повітряну розвідку БпЛА - зафіксовано 56 вильотів.
Нагадаємо, 12 вересня росіяни втретє за день обстріляли Харків.
Тим часом на Донеччині біля Святогірська українські бійці "зачистили" позиції окупантів.