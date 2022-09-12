Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб

Російське військове командування призупиняє відправлення нових, вже сформованих, підрозділів на територію України.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу Збройних Сил України.

Через ситуацію на фронті та недовіру до вищого командування велика кількість добровольців із РФ категорично відмовилася від перспективи служби в бойових умовах.

"На ситуацію впливає інформація про дійсну кількість загиблих, при цьому не враховуються втрати з числа приватних військових компаній та мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Ситуація погіршується через загальне ставлення до власних поранених. Зокрема, у російських шпиталях свідомо спрощуються діагнози та характер бойових травм, не надається час на реабілітацію, щоб швидше повернути військовослужбовців у зону бойових дій", - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Тим часом упродовж цієї доби українська авіація завдала сім ударів по позиціях окупантів. Було уражено п’ять опорних пунктів і місць зосередження живої сили і техніки, знищено дві позиції засобів ППО.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили пункти управління різного рівня, райони зосередження живої сили, засоби ППО, радіоелектронної боротьби, артилерійські підрозділи, склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів.

А Сили оборони успішно відбили атаки росіян у районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Наразі окупанти продовжують зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донеччини й утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу українських військ на окремих напрямках.

В Генштабі повідомили, що протягом доби Росія завдала п'ять ракетних, понад 10 авіаційних ударів та здійснила більш ніж 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових і цивільних об’єктах на території України.

"Під удари ракет та залпи реактивних систем залпового вогню потрапили об’єкти енергетики, водопостачання, заводи та житлові будинки у містах Харків, Запоріжжя, Костянтинівка, Слов’янськ та Краматорськ. Постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Первомайське, Білогорівка, Зайцеве, Весела Долина, Сухий Ставок, Широке, Партизанське та Любомирівка", - додали в командуванні.

Станом на 18.00 12 вересня ситуація на фронті така:

на Волинському та Поліському напрямках - без суттєвих змін.

та - без суттєвих змін. на Харківському росіяни обстріляли райони Костянтинівки та Удів;

росіяни обстріляли райони Костянтинівки та Удів; на Краматорському вороги завдали ударів у районах населених пунктів Старий Караван, Слов’янськ, Тетянівка, Пискунівка, Райгородок та Крива Лука;

вороги завдали ударів у районах населених пунктів Старий Караван, Слов’янськ, Тетянівка, Пискунівка, Райгородок та Крива Лука; на Бахмутському загарбники обстріляли райони населених пунктів Веселе, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Роздолівка;

загарбники обстріляли райони населених пунктів Веселе, Миколаївка Друга, Зайцеве, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Роздолівка; на Авдіївському окупанти завдали вогневого ураження біля Красногорівки, Мар’їнки, Водяного, Первомайського та Новомихайлівки;

окупанти завдали вогневого ураження біля Красногорівки, Мар’їнки, Водяного, Первомайського та Новомихайлівки; на Новопавлівському зафіксовано обстріли в районах Микільського, Пречистівки, Великої Новосілки та Вугледара;

зафіксовано обстріли в районах Микільського, Пречистівки, Великої Новосілки та Вугледара; на Запорізькому рашисти завдали ударів у районах населених пунктів Новоандріївка, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Времівка, Малинівка, Зелений Гай, Малі Щербаки та Вільне Поле.

рашисти завдали ударів у районах населених пунктів Новоандріївка, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Времівка, Малинівка, Зелений Гай, Малі Щербаки та Вільне Поле. на Південнобузькому окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. Також вони вели повітряну розвідку БпЛА - зафіксовано 56 вильотів.

Нагадаємо, 12 вересня росіяни втретє за день обстріляли Харків.

Тим часом на Донеччині біля Святогірська українські бійці "зачистили" позиції окупантів.