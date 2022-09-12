Україна потребує додаткової підтримки від західних партнерів для захисту об’єктів критичної інфраструктури, - Тимошенко

На думку політика, нам потрібні додаткові системи ППО та винищувачі НАТО над атомними електростанціями, ТЕЦ, мостами, портами, греблями та залізничними станціями.

Україна потребує додаткової підтримки від західних партнерів для захисту об’єктів критичної інфраструктури. Про це заявила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко у своєму дописі на Facebook.

«Питання щодо закриття українського неба напередодні зими набуває особливої актуальності. Бо йтиметься про безпеку та життя мільйонів мирних людей – як в Україні, так і за її межами», – написала Тимошенко.

На підтвердження своїх слів вона навела здійснений РФ ракетний обстріл, що стався 11 вересня 2022 року, в результаті якого в декількох областях України були знеструмлені пологові будинки й хлібокомбінати, зупинилися пасажирські потяги та водогони.

Лідерка «Батьківщини» переконана, що ЗСУ щоденно демонструють силу й професіоналізм: уміло збивають більшість запущених російських ракет й успішно здійснюють контрнаступ на Слобожанщині, однак Україна потребує додаткової підтримки від західних партнерів для захисту об’єктів критичної інфраструктури, по яких РФ планує завдати нових ударів.

«Сьогодні нам, як ніколи, потрібні додаткові системи ППО. А ще нам потрібні винищувачі НАТО над нашими атомними електростанціями та ТЕЦ, мостами та портами, греблями та залізничними станціями», – вважає Юлія Тимошенко.

За її словами, успіхи української армії остаточно переконали західних лідерів у реальності перемоги над режимом Путіна на полі бою: «Тож саме час діяти! Це захистить не лише Україну. Це захистить весь світ».