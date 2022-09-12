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У Києві відновило роботу посольство Болгарії

Таким чином Болгарія демонструє підтримку України.

У Києві відновило роботу посольство Болгарії
Фото: Пресслужба МЗС Болгарії

Від сьогодні, 12 вересня, посольство Республіки Болгарія в Києві відновило роботу.

Про це повідомляє пресслужба МЗС Болгарії.

“Наша держава, яка продовжує надавати всіляку допомогу Україні, в тому числі її громадянам, переміщеним внаслідок війни, категорично засуджує російську військову агресію та підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води”, - наголосило МЗС Болгарії.

Наразі посольство працюватиме в обмеженому штаті, його очолюватиме тимчасовий керуючий. 

Консульська служба при посольстві, також у скороченому складі, відновить свою діяльність, виконуючи обмежений спектр послуг.

Повноцінна робота має відновитись після повного відновлення каналів зв’язку з Болгарією.

Нагадаємо, в кінці серпня у Києві відновило роботу посольство Ірландії в Україні. Посольство працюватиме з дуже обмеженими можливостями для надання будь-якої особистої консульської допомоги.

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