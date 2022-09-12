У Києві відновило роботу посольство Болгарії

Від сьогодні, 12 вересня, посольство Республіки Болгарія в Києві відновило роботу.
Про це повідомляє пресслужба МЗС Болгарії.
“Наша держава, яка продовжує надавати всіляку допомогу Україні, в тому числі її громадянам, переміщеним внаслідок війни, категорично засуджує російську військову агресію та підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води”, - наголосило МЗС Болгарії.
Наразі посольство працюватиме в обмеженому штаті, його очолюватиме тимчасовий керуючий.
Консульська служба при посольстві, також у скороченому складі, відновить свою діяльність, виконуючи обмежений спектр послуг.
Повноцінна робота має відновитись після повного відновлення каналів зв’язку з Болгарією.
Нагадаємо, в кінці серпня у Києві відновило роботу посольство Ірландії в Україні. Посольство працюватиме з дуже обмеженими можливостями для надання будь-якої особистої консульської допомоги.