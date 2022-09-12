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Рух опору підірвав херсонську колаборантку Томіліну, - журналіст

Жінка у важкому стані знаходиться в реанімації.

Рух опору підірвав херсонську колаборантку Томіліну, - журналіст
Фото: Мост

Сили українського опору здійснили спробу ліквідувати у Херсоні чергового колаборанта. 

Про це повідомив херсонський журналіст Костянтин Риженко.

“Сьогодні рухом опору була підірвана Тетяна Томіліна та супроводжуючий її орк”, - повідомив журналіст. 

Він додав, що Томіліна поранена та перебуває в реанімації у важкому стані. Супроводжуючий її росіянин загинув.

Риженко нагадав, що колаборантка займала псевдо посаду "ректора ХГУ".

Нагадаємо, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив про загибель народного депутата Олексія Ковальова в тимчасово окупованій Херсонській області, де він перебував від початку повномасштабного вторгнення Росії. 

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