Рух опору підірвав херсонську колаборантку Томіліну, - журналіст

Жінка у важкому стані знаходиться в реанімації.

Сили українського опору здійснили спробу ліквідувати у Херсоні чергового колаборанта.

Про це повідомив херсонський журналіст Костянтин Риженко.

“Сьогодні рухом опору була підірвана Тетяна Томіліна та супроводжуючий її орк”, - повідомив журналіст.

Він додав, що Томіліна поранена та перебуває в реанімації у важкому стані. Супроводжуючий її росіянин загинув.

Риженко нагадав, що колаборантка займала псевдо посаду "ректора ХГУ".

Нагадаємо, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив про загибель народного депутата Олексія Ковальова в тимчасово окупованій Херсонській області, де він перебував від початку повномасштабного вторгнення Росії.