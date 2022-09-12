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​Світлини захисника Азовсталі Дмитра Козацького перемогли на фотоконкурсі в Парижі

Кадри "Світло переможе" отримали золото премії Prix de la Photographie Paris у категорії Press/War та друге місце в загальній категорії Press.

​Світлини захисника Азовсталі Дмитра Козацького перемогли на фотоконкурсі в Парижі
Фото: скріншот відео

Фотознімки захисника Азовсталі Дмитра Козацького ("Ореста") перемогли на фотоконкурсі в Парижі.

Про це йдеться в повідомленні Українського ветеранського фонду у Facebook.

Знімки з фотосерії "Світло переможе" отримали золото премії Prix de la Photographie Paris у категорії Press/War та друге місце в загальній категорії Press.

"На "Азовсталі" Дмитро Козацький з позивним Орест фотографував захисників і захисниць Маріуполя, атмосферу та побут, де вони перебували, захищаючи завод... Та суть не у тому, щоб здобути перемогу за захопливі кадри. Сенс у тому, щоб світ побачив реалії війни Росії проти України та розруху, яку приносять окупанти.", - йдеться в повідомленні фонду.

Нагадаємо, у червні Дмитро Козацький отримав спеціальну нагороду престижної польської фотопремії Grand Press Photo 2022.

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