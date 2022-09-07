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Держкіно вимагає пояснень від переможця пітчингу, який для зйомки фільму шукав котів, що мали стрибати з 2 поверху

На фінансування цього кіно держава має витратити 1 497 300 гривень. 

Держкіно звернулося за поясненням до продюсера проєкту "Виховання висотою", який для зйомки планує використати котів з притулку, котрі мають стрибати з другого поверху на матрац. 

На сторінці Держкіно в фейсбук зазначили, що проєкт режисера Антона Чистякова виграв творчий конкурс, договір про надання державної підтримки був підписаний минулого року, 12 листопада. 

У цьому договорі передбачено, що продюсер-виконавець при виробництві фільму зобов’язаний не допускати наявності у фільмі пропаганди війни, насильства, жорстокості, фашизму і неофашизму, закликів, спрямованих на ліквідацію Незалежності України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, приниження нації, неповаги до національних і релігійних святинь, а також наркоманії, токсикоманії, алкоголізму та інших шкідливих звичок, матеріалів порнографічного характеру. 

"Хочемо запевнити, що Держкіно України не підтримує та не фінансує проєкти, в яких можливі прояви жорстокого поводження з тваринами. Адже кіновиробництво має бути безпечним процесом, де враховуються права усіх учасників знімального та виробничого процесу", – заявили в агентстві. 

Про пошуки "кота-дублера" серед тварин-безхатьок повідомив один зі столичних притулків. Помічниця режисера звернулась з проханням надати котів для стрічки, з якими мали знімати дублі, поки тварина не призмелиться так, "як треба", пише "Суспільне". 

Фото: kotehouse.kyiv/Instagram, Суспільне

"Організаторам зйомок потрібен кіт-дублер, а точніше, кілька котів дублерів, які по сценарію будуть стрибати з двоповерхової висоти на матрац. Якщо кіт правильно впаде і все пройде добре, то одного дублера достатньо. А якщо в одного котика не вийде, то у них буде ще кілька дублерів. Дублерів шукають серед безпритульних тварин", – зазначили у притулку.

Згідно із заявою на участь у пітчингу Держкіно, проєкт "Виховання висотою" просив державної підтримки на суму 1 497 300 гривень. Керівником субʼєкта кінематографії вказано Олександра Захлюпаного. 

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