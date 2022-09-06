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Goethe-Institut та «Куншт» проводять майстерню для медійників, активістів та митців

Майстерня присвячена протидії дезінформації.

Goethe-Institut та «Куншт» проводять майстерню для медійників, активістів та митців

Goethe-Institut в Україні разом із науково-популярним медіа «Куншт» організовують онлайн-майстерню для активістів і медійників «Mediengeist», на якій можна отримати до 36 тисяч євро на реалізацію свого проєкту. Там навчатимуть основам фактчекінгу та етики, сторітелінгу, захисту інтелектуальних прав, використанню нових цифрових інструментів для залучення аудиторії. Серед заявлених лекторів – Отар Довженко з «Детектор медіа», Кортні Гардінґ з Meta, Брем Алкема з DROG, Фелікс Ґедтке з NowHere Media, Володимир Смирнов зі Spiilka.

До майстерні запрошуються команди, які працюють із темою медіаграмотності, протидії фейкам, або/та у сфері розвитку громадянського суспільства за допомогою цифрових технологій. У майстерні зможуть взяти участь 30 команд. Майстерня відбуватиметься у кілька етапів, потягом яких учасники спершу навчатимуться, а потім використовуватимуть набуті знання для втілення своєї ідеї. 

Протягом навчання всі учасники отримуватимуть стипендію розміром 1000 євро. Проєкт триватиме з вересня 2022 року по січень 2023 року. Подати заявку можна до 7 вересня.

Проєкт «Mediengeist» є складовою частиною комплексного пакету заходів, на які Міністерство закордонних справ Німеччини виділяє кошти з додаткового бюджету на 2022 рік, щоб пом’якшити наслідки загарбницької війни Росії проти України.

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