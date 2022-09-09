На честь свого дня народження Довженко Центр проводить кіноконцерт

У програмі - показ комедії «Свині завжди свині» у живому музичному супроводі.

9 вересня Довженко Центр святкує 28 років від дати свого заснування. Про це повідомила пресслужба інституції.

На честь цієї події відбудеться показ комедії «Свині завжди свині» у живому музичному супроводі Українського імпровізаційного оркестру за участі Альберта Цукренка.

«Свині завжди свині» (1931) Ханана Шмаїна – неймовірно дотепна, динамічна німа комедія, в якій водночас висміюються радянський бюрократизм, доведений до абсурду цілковитим безладом та саботажем формалізм, міщанство та провінціалізм, далекі від історичних викликів доби. Фільм Шмаїна довгий час вважався втраченим, але у 2015 році був віднайдений у німецькому Бундесархіві та повернутий у колекцію Довженко Центру.

Лайв-саундтрек до фільму «Свині завжди свині» буде створений у цей вечір Оркестром у вільній імпровізації «тут і зараз», що зробить цей перформанс неповторним. Спеціальний гість у складі Оркестру – Альберт Цукренко («Хаммерман Знищує Віруси»).

Український імпровізаційний оркестр створений у Києві у 2014 році гітаристом і композитором, резидентом Довженко Центру Дмитром Радзецьким. Оркестр супроводжував перформанси на відкритті першого поверху (2018) і відкритті виставки Ганса Рудольфа Ґіґера «АЛІЄНація» (2019). У 2018-2019 на базі арт-кубу KORA Дмитра Радзецького та Максима Коломійця у Довженко Центрі відбувся цикл відкритих сесій імпровізації, лекторами яких виступили відомі українські і світові музиканти.

Вхід на показ - за добровільним внеском від 50 грн. У разі повітряної тривоги подію буде перервано. Найближче укриття – метро Голосіївська, що знаходиться в 1 хвилині від Довженко-Центру.

Нагадаємо, у серпні Держкіно повідомило про ліквідацію Довженко Центру. Триває збір підписів під петицією проти цього рішення.