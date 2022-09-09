Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
ГоловнаКультура

На честь свого дня народження Довженко Центр проводить кіноконцерт

У програмі - показ комедії «Свині завжди свині» у живому музичному супроводі.

9 вересня Довженко Центр святкує 28 років від дати свого заснування. Про це повідомила пресслужба інституції.

На честь цієї події відбудеться показ комедії «Свині завжди свині» у живому музичному супроводі Українського імпровізаційного оркестру за участі Альберта Цукренка.

«Свині завжди свині» (1931) Ханана Шмаїна – неймовірно дотепна, динамічна німа комедія, в якій водночас висміюються радянський бюрократизм, доведений до абсурду цілковитим безладом та саботажем формалізм, міщанство та провінціалізм, далекі від історичних викликів доби. Фільм Шмаїна довгий час вважався втраченим, але у 2015 році був віднайдений у німецькому Бундесархіві та повернутий у колекцію Довженко Центру.

Лайв-саундтрек до фільму «Свині завжди свині» буде створений у цей вечір Оркестром у вільній імпровізації «тут і зараз», що зробить цей перформанс неповторним. Спеціальний гість у складі Оркестру – Альберт Цукренко («Хаммерман Знищує Віруси»).

Український імпровізаційний оркестр створений у Києві у 2014 році гітаристом і композитором, резидентом Довженко Центру Дмитром Радзецьким. Оркестр супроводжував перформанси на відкритті першого поверху (2018) і відкритті виставки Ганса Рудольфа Ґіґера «АЛІЄНація» (2019). У 2018-2019 на базі арт-кубу KORA Дмитра Радзецького та Максима Коломійця у Довженко Центрі відбувся цикл відкритих сесій імпровізації, лекторами яких виступили відомі українські і світові музиканти.

Вхід на показ - за добровільним внеском від 50 грн. У разі повітряної тривоги подію буде перервано. Найближче укриття – метро Голосіївська, що знаходиться в 1 хвилині від Довженко-Центру.

Нагадаємо, у серпні Держкіно повідомило про ліквідацію Довженко Центру. Триває збір підписів під петицією проти цього рішення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також