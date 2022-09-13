Шольц півтори години говорив із Путіним телефоном: закликав забратись з України і не дискредитувати зернову угоду

Розмова відбулась після того, як канцлер минулого тижня поговорив із Зеленським.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Бесіда була присвячена війні проти українців та її наслідкам.

Шольц і Путін говорили 90 хвилин. Їхня розмова відбулась через тиждень після спілкування канцлера з президентом України Володимиром Зеленським, заявили на сайті Бундестагу.

Там стверджують, що Шольц закликав Путін якнайшвидше знайти дипломатичне рішення для припинення вогню, повного виведення російських військ і поваги територіальної цілісності і суверенітету України.

"Федеральний канцлер Наголосив, що будь-які подальші кроки Росії щодо анексії не залишаться без відповіді та не будуть визнані за жодних обставин", – йдеться у повідомленні.

Шольц також підкреслив необхідність створення безпеки для Запорізької атомної електростанції, захопленої росіянами. Окрім цього, він закликав Путіна не дискредитувати зернову угоду та продовжувати їх повну реалізацію.

Нагадаємо, два дні тому з Путіним бесідував президент Франції Еммануель Макрон. Основною темою була Запорізька атомна станція. Ця розмова теж відбулася після того, як Макрон поговорив із Зеленським.