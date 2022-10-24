Ми відстояли незалежність нашої держави, і Росії цього вже не змінити. Крок за кроком звільняємо українську землю. Зараз звучать Донбас, Харківщина, Херсонщина. Але звучатимуть і Запорізька область, і Крим. Настане час, і вся Україна буде вільною.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Україна ламає так звану другу армію світу, і відтепер Росія буде тільки прохачкою. Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав, придумуючи різні нісенітниці про Україну, залякуючи, обманюючи… Ніколи більше Росія не буде суб’єктом, який може щось комусь диктувати. Немає більше в неї потенціалу, щоб диктувати. Світ це бачить. Російський потенціал розтрачується зараз на це божевілля – на війну проти нашої держави і всього вільного світу. Був газовий вплив – немає. Був військовий вплив – випарується. Була політична вага – тепер ізоляція, що постійно збільшується. Були ідеологічні амбіції – тепер тільки огида. І це дуже важлива зміна конфігурації в нашій частині Євразії: що більше свого потенціалу Росія втратить зараз, то більше реальної свободи отримають всі народи і поруч із Росією, і в її межах. Україна – насамперед”, - наголосив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що 24 лютого в Кремлі про це й подумати не могли, хоча варто було. Але зараз, 24 жовтня, немає вже такого російського посадовця й пропагандиста, який не розумів би, куди все це для них рухається. Вони давно почали згадувати 1917 рік. Відчуття провалу у Росії дедалі сильніше.

“Але, усвідомлюючи все це, ми не маємо права розслаблятися. Нам ще треба пройти шлях до української перемоги. Це важкий шлях. Пройти цю зиму, яка буде найскладнішою в нашій історії. Зробити необхідну частину роботи восени, взимку й навесні, щоб мати потрібні державі результати. Втримати максимальну мобілізованість наших партнерів заради боротьби за свободу й не дозволити нашому спільному ворогу розколоти глобальну продемократичну коаліцію. Цим ми й займаємося, ми всі – українці, європейці, всі люди світу, які цінують свободу”, - підкреслив Зеленський.

Сьогодні Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Доповідали військові, розвідка, представники уряду. Окремо й дуже детально займаємося системою територіальної оборони. Також допомагаємо активним діям наших воїнів на передовій, забезпечуємо їх усім необхідним, посилюємо захист інфраструктурних об’єктів, налагоджуємо оборону проти ракетної й дронової загрози.

“Звернувся сьогодні до народу Ізраїлю у межах Конференції з питань демократії, що організована виданням “Га-Арец”. Це дуже вагоме медіа – найстаріша газета Ізраїлю. Представив там український погляд на зближення між Росією та Іраном, на те, чому стало можливим це зближення і які загрози це створює нашим народам. Закликав Ізраїль приєднатися до інших демократичних країн, які вже надають підтримку Україні”, - розповів президент України.

Він додав, що завтра відбудеться парламентський саміт Кримської платформи. Десятки держав-партнерів, сотні політиків і громадських діячів. Це буде ще один наш крок у підготовці до деокупації Криму. Друга подія – це саміт у Німеччині, присвячений відбудові України. Робимо все, щоб отримати необхідні ресурси для відновлення нашої країни вже зараз, для розвитку соціальної та економічної сфери вже зараз.

“Сьогодні у світі відзначається День ООН. Саме цього дня в 1945 році набрав чинності Статут ООН. Він був написаний і ухвалений не як щось ритуальне – це не порожня формальність. Це один із базових документів, який має працювати для підтримання миру й міжнародного правопорядку. Має працювати. І працюватиме. Зокрема й цього ми досягаємо нашою боротьбою проти незаконної та неспровокованої російської збройної агресії. Кожен і кожна, хто намагається повернути мир для України, бореться й за те, щоб мир і безпека були можливі для всіх інших народів на землі. І я хочу зараз окремо подякувати пану Антоніу Гутеррішу, Генеральному секретарю ООН, за нашу співпрацю, за те, що він справді на захисті Статуту ООН та глобального миру.”, - наголосив голова держави.

Володимир Зеленський нагадав, що ми вже досягли хороших результатів разом – це і звільнення наших полонених, яких утримували в Росії, це й експортна зернова ініціатива, яка дає змогу зняти гостроту продовольчої кризи у світі, це й різнопланова співпраця у структурах ООН.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія обстріляла Україну 4500 ракетами. Оскільки запас ракет вичерпується, РФ звернулася до Ірану, щоб там придбати необхідну зброю. Зокрема - тисячі дронів-камікадзе.