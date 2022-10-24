На Херсонщині сили ППО збили два вертольоти окупантів

На два збиття зенітникам вистачило півгодини.

Сьогодні, 24 жовтня, в небі над Херсонською областю українські захисники знищили два вертольоти російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що вертольоти були збиті з 13:00 по 13:30 в Бериславському районі Херсонщини підрозділами Одеської та Херсонської зенітних ракетних бригад Повітряне командування "Південь".

Обидва збиті вертольоти - ударні Ка-52.

Як раніше повідомлялось, військові частини та підрозділи командування морської піхоти за минулу добу знищили гелікоптер Ка-52, гаубицю “Мста-С”, дві реактивні системи залпового вогню “Град”, сховище з боєприпасами ворога і чотирьох росіян.