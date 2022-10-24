Сили оборони витіснили росіян із трьох населених пунктів Луганщини та одного - Донеччини, - Генштаб

Українські війська витіснили росіян із населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове на Донеччині.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Також українські захисники відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське.

Авіація Сил оборони цієї доби завдала 17 ударів. Було підтверджено ураження 13 районів зосередження озброєння та військової техніки росіян та 4 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили два гелікоптери.

Ракетні війська і артилерія уразили 4 пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 6 складів боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та три інші важливі об’єкти противника.

Водночас загарбники завдали три ракетні та сім авіаційних ударів, а також здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ворожих ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у Куп’янську Харківської області, Вугледарі та Соледарі Донецької області і місті Миколаєві.

За даними Генштабу, ситуація на напрямках фронту станом на 18.00 24 жовтня така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з території Білорусі. Зокрема, ударними БпЛА іранського виробництва;

та - без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з території Білорусі. Зокрема, ударними БпЛА іранського виробництва; на Слобожанському росіяни обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Красне, Огірцеве, Стариця та Чугунівка;

росіяни обстріляли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Красне, Огірцеве, Стариця та Чугунівка; на Куп’янському та Лиманському вороги накрили вогнем із танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Берестове, Кислівка, Кам’янка, Дронівка, Зарічне, Надія та Білогорівка;

та вороги накрили вогнем із танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Берестове, Кислівка, Кам’янка, Дронівка, Зарічне, Надія та Білогорівка; на Бахмутському під ворожі обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії потрапили райони населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Верхньокам’янське, Озарянівка, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка;

під ворожі обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії потрапили райони населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Білогорівка, Веселе, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Верхньокам’янське, Озарянівка, Опитне, Соледар, Спірне та Яковлівка; на Авдіївському вороги били з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Водяне, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Мар’їнка та Первомайське;

вороги били з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Бердичі, Водяне, Невельське, Красногорівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Мар’їнка та Первомайське; на Новопавлівському та Запорізькому окупанти завдали ударів із танків та усього спектру артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Микільське, Ольгівське, Павлівка та Шевченко;

та окупанти завдали ударів із танків та усього спектру артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Малинівка, Микільське, Ольгівське, Павлівка та Шевченко; на Південнобузькому росіяни вели обстріли по районах Квітневого, Благодатного, Білогірки, Правдиного, Партизанського, Давидового Броду та Трифонівки.

За інформацією командування, з метою уповільнення контрнаступу українських підрозділів рашисти продовжують мінувати мости та переправи на шляхах відступу в Миколаївській та Херсонській областях.

Нагадаємо, в Херсонській області сили оборони півдня звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб.

Генштаб ЗСУ опублікував звернення до армії Росії із закликом скласти зброю "заради вашого безпечного майбутнього".