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Президент "Мотор Січі" з 2000 року має російське громадянство, - "Схеми"

Будучи чотири рази депутатом ВР, він входив до складу комітету з питань нацбезпеки і оборони та мав доступ до державної таємниці.

Президент "Мотор Січі" з 2000 року має російське громадянство, - "Схеми"
Фото: www.poletim.net

Затриманий за підозрою в державній зраді президент "Мотор Січі" В’ячеслав Богуслаєв має російське громадянство, повідомляють "Схеми" (Радіо Свобода).

Богуслаєв у жовтні 2000 року звернувся із заявою до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у столиці РФ. Він обмінював радянський паспорт від 1979 року на російський. За даними витягу системи АС "Роспаспорт", дата отримання нового документа - 18 жовтня 2000 року.

До цього паспорта прив'язаний індивідуальний податковий номер платника податків у Росії. Інформація про це доступна на сайті податкової служби РФ. Він дійсний, що підтверджує реєстр російського Головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ.

Богуслаєв чотири рази ставав нардепом, у 2004–2005 роках був довіреною особою кандидата на пост Президента України Віктора Януковича. У парламенті входив до комітету з питань національної безпеки і оборони. Згідно із законодавством, він мав доступ до державної таємниці.

Журналісти не змогли зв'язатися з представником підозрюваного, щоб отримати коментар про щодо російського громадянства. А керівник пресслужби "Мотор Січі" заявив, що "вперше про це чує".

Нагадаємо, 22 жовтня Богуслаєва затримали за підозрою в державній зраді. Крім нього схопили і начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності "Мотор Січі"

24 жовтня СБУ опублікувала докази співпраці президента компанії з Росією. Навіть після повномасштабного вторгнення РФ посадовець продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів. Тим самим він фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села.

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