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На Херсонщині деокуповано понад 90 населених пунктів, – Міноборони

Там реалізуються комплекси стабілізаційних заходів.

На Херсонщині деокуповано понад 90 населених пунктів, – Міноборони
Ілюстративне фото
Фото: ЗСУ

У Херсонській області сили оборони півдня звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

"На Херсонщині сили оборони Півдня звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб. У звільнених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що окупанти тікають з Херсонщини, грабуючи музеї та підприємства. Відхід ворога з правого берега супроводжується тотальним пограбунком.

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