На Херсонщині деокуповано понад 90 населених пунктів, – Міноборони

У Херсонській області сили оборони півдня звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
"На Херсонщині сили оборони Півдня звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб. У звільнених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що окупанти тікають з Херсонщини, грабуючи музеї та підприємства. Відхід ворога з правого берега супроводжується тотальним пограбунком.