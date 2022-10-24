На Херсонщині деокуповано понад 90 населених пунктів, – Міноборони

У Херсонській області сили оборони півдня звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

"На Херсонщині сили оборони Півдня звільнили понад 90 населених пунктів, в яких мешкають понад 12 тисяч осіб. У звільнених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що окупанти тікають з Херсонщини, грабуючи музеї та підприємства. Відхід ворога з правого берега супроводжується тотальним пограбунком.