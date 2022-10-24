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​Екснардепу та голові Рахункової палати Пацкану повідомили про підозру

За даними слідства, за понад шість місяців він незаконно одержав 117,65 тис. грн компенсації за житло.

​Екснардепу та голові Рахункової палати Пацкану повідомили про підозру
Фото: Макс Требухов

Народному депутату минулого скликання та голові Рахункової палати Валерію Пацкану повідомили про підозру.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Мова йде про події 2017-2018 років. За даними слідства, у вересні 2017 року Пацкан подав до Апарату Верховної Ради заяву про компенсацію за житло, хоча на той час уже нібито мав у власності квартиру в новобудові в Печерському районі Києва. В результаті за понад шість місяців він незаконно одержав 117,65 тис. грн.

"Проблемою у справі може стати те, що строк давності закінчується вже у березні 2023 року, оскільки Пацкану інкриміновано нетяжкий злочин. До цього часу детективи мають завершити розслідування, а суд ухвалити остаточне рішення", - зазначили в ЦПК.

Нагадаємо, що це вже не перша справа щодо можливих махінацій із отриманням компенсації за житло нардепами. Нещодавно апеляція Вищого антикорупційного суду засудила до трьох років тюрми колишнього депутата від БПП Руслана Сольвара. Ще два нардепи (Пресман та Черненко) пішли на угоди з САП, відшкодували збитки та отримали умовні терміни.

Окрім того, виправдувальні вироки отримали Андрій Левус з "Народного фронту" та Дмитро Колєсніков із "Опозиційного блоку". Прокуратура наразі оскаржує ці рішення в апеляційній палаті ВАКС.

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