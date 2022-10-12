НАБУ і САП повідомили ексдиректору Укрбурштину і двом його співучасникам про підозру в корупції і підробці документів

Сьогодні Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили ексдиректору державного підприємства "Укрбурштин" і двом його співучасникам про підозру у вчиненні корупційних злочинів та підробці документів, що призвело до замаху на заволодіння коштами підприємства.

Про це йдеться на сайті НАБУ.

За інформацією бюро, у вересні 2020-го дочірнє підприємство "Укрбурштин", засновником якого є "Державна акціонерна компанія "Українські поліметали" (100% акцій належать державі), уклало договір відповідального зберігання науково-технічної документації вартістю 58,764 млн грн, власником якої нібито було ТОВ.

"Насправді ж, як з’ясували детективи, ніякої документації не існувало - документи підробили. Надалі директор ДП інсценував їхнє викрадення, заявивши про це в поліцію. У такий спосіб в "Укрбурштину" утворився борг перед ТОВ на понад 59 млн грн. Після цього співучасники злочину з метою стягнення боргу ініціювали відкриття справи про банкрутство "Укрбурштину", щоб згодом стягнути кошти через відповідну процедуру", - розповіли в НАБУ.

Слідство вважає організатором цієї корупційної схеми фізичну особу, яка мала вплив на директора державного підприємства.

Як зазначають в Антикорупційному бюро, ця особа "розробила план заволодіння коштами "Укрбурштину", розподілила ролі між іншими учасниками злочину та поетапно давала вказівки про укладення нікчемних правочинів та перерахунок коштів за фактично ненадані послуги на рахунки підконтрольних йому суб’єктів господарювання".

Наразі дії учасників корупційної схеми кваліфікували таким чином:

ексдиректор Укрбурштину - ч. 2 ст. 15, ч. 4, ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 366 КК України;

організатор корупційної схеми - ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК; ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України;

директорка ТОВ - ч. 2 ст. 15, ч. 4, ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

В НАБУ додали, що справа про банкрутство Укрбурштину перебуває у Господарському суді м. Києва. Але наразі вона не розглянута.

В бюро наголосили - підозрювані фізично не одержали кошти держпідприємства, але вони виконали всі дії, які вважали для цього необхідними. Це дозволило слідству інкримінувати їм організацію закінченого замаху на заволодіння майном Укрбурштину.

Нагадаємо, у 2015 році Господарський суд Рівненської області ухвалив припинити справу про банкрутство ДП, що дозволяє державі повернути контроль над цим підприємством.