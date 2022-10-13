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​Росія може завдати удару по українській ГТС і вимагати запустити "Північний потік-2", - Зеленський

"Їм однаково, що підривати. Звинуватять нас, щоб ударити по нашій ГТС".

​Росія може завдати удару по українській ГТС і вимагати запустити "Північний потік-2", - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія може завдати удару по українській газотранспортній системі й вимагати від Європи запустити "Північний потік-2".

Про це він заявив в інтерв'ю німецькій телекомпанії ZDF, передає "Інтерфакс-Україна".

"Вони завдадуть ударів по ГТС України. Щоб їх не звинуватили, вони вчинять теракт на своїй території. Їм однаково, що підривати. Звинуватять нас, щоб ударити по нашій ГТС", - сказав Зеленський.

"Він (Путін, - ред.) скаже Європі, що немає можливості (постачати газ, - ред.), нам треба запустити "Північний потік-2", інакше Європа залишиться без газу через Україну", - пояснив президент.

Зеленський зазначив, що наразі потрібна така позиція: "якщо Росія продовжуватиме підривати енергосистему Європи, ми "Північний потік-2" не запустимо і санкцій не знімемо".

Нагадаємо, на початку вересня російський "Газпром" повністю зупинив роботу “Північного потоку”.

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