Повідомлено про підозру чотирьом організаторам псевдореференудуму на Луганщині, - Офіс генпрокурора

Підозрюваним інкриміновано посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також колабораційну діяльність.

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру чотирьом громадянкам України, які брали участь в організації та проведенні псевдореферендуму на Луганщині.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, в листопаді 2018 року підозрювана прийняла присягу так званого «депутата народної ради ЛНР ІІІ скликання» та обійняла псевдопосаду «заступника голови громадської палати ЛНР». Вона взяла участь у створені так званого «громадського штабу з проведення незаконного референдуму». Підозрювана здійснювала заходи з агітації на підтримку проведення фейкового заходу. Також вона проголосувала за прийняття так званого «Закону «О референдуме ЛНР по вопросу о вхождении в состав российской федерации на правах субъекта РФ» і постанову про призначення такого псевдореферендуму», - інформує прокуратура.

Крім того, в середині вересня 2022 року троє мешканок Луганщини погодилися взяти участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Луганської області. Підозрювані обійняли псевдопосади голови «територіальної виборчої комісії м. Первомайськ», голови «територіальної виборчої комісії м. Лисичанськ» і секретаря «територіальної виборчої комісії м. Антрацит та Антрацитівського району».

Підозрюваним інкриміновано посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, а також колабораційну діяльність (ч. 2 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, двох луганчан судитимуть за співпрацю з окупантами. Обвинувачені виконують організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.