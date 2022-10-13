Мін'юст зобов'язав "Укртрансбезпеку" фіксувати свою роботу на відео

Відтепер працівники мають застосовувати засоби фото- і відеофіксації під час планових, позапланових та рейдових перевірок.

Міністерство юстиції України визначило правила застосування засобів фото- та відеофіксації посадовими особами Державної служби України з безпеки на транспорті.

Про це повідомила пресслужба "Укртрансбезпеки" в Telegram.

"Відтепер працівники в обов’язковому порядку мають застосовувати засоби фото- і відеофіксації під час планових, позапланових та рейдових перевірок (перевірок на дорозі), державного ринкового нагляду, розгляду справ про порушення вимог законодавства та норм і стандартів щодо організації перевезень автомобільним транспортом. А також під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов'язаних з порушенням правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом", - йдеться повідомленні.

Окрім того, обов'язковість фото- та відеофіксації передбачена під час моніторингу діяльності посадових осіб "Укртрансбезпеки".

Порядок застосування засобів фото- та відеофіксації посадовими особами затверджено наказом Міністерства інфраструктури України №590 від 9 серпня 2022 року.

Нагадаємо, з 1 червня на Київщині поновили роботу стаціонарні пункти габаритно-вагового контролю.