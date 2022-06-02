На Київщині відновили роботу пункти габаритно-вагового контролю

З 1 червня поновлюють роботу стаціонарні пункти габаритно-вагового контролю в Київській області.

Про це повідомила пресслужба Укртрансбезпеки.

Як нагадали в Укртрансбезпеці, перевищення габаритно-вагових норм тягне за собою штраф:

від 5 % до 10 % - 8 500 гривень;

від 10 % до 20 % - 17 000 гривень;

від 20% до 30 % - 34 000 гривень;

більше 30 % встановленої норми - 51 000 гривень.

Укртрансбезпека нагадала, що доброчесне ведення бізнесу дозволить зберегти дороги та уникнути непередбачених збитків.

Нагадаємо, лівий проїзд на дорозі Київ - Чоп біля села Стоянка в Київській області відкрито. Відтак рух вантажівок по Житомирській трасі відновлено.