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На Київщині відновили роботу пункти габаритно-вагового контролю

Мова йде про стаціонарні пункти зважування вантажівок.

На Київщині відновили роботу пункти габаритно-вагового контролю
Фото: Пресслужба Укртрансбезпеки

З 1 червня поновлюють роботу стаціонарні пункти габаритно-вагового контролю в Київській області.  

Про це повідомила пресслужба Укртрансбезпеки.

Як нагадали в Укртрансбезпеці, перевищення габаритно-вагових норм тягне за собою штраф:

  • від 5 % до 10 % - 8 500 гривень;
  • від 10 % до 20 % - 17 000 гривень;
  • від 20% до 30 % - 34 000 гривень;
  • більше 30 % встановленої норми - 51 000 гривень. 

Укртрансбезпека нагадала, що доброчесне ведення бізнесу дозволить зберегти дороги та уникнути непередбачених збитків.

Нагадаємо, лівий проїзд на дорозі Київ - Чоп біля села Стоянка в Київській області відкрито. Відтак рух вантажівок по Житомирській трасі відновлено.

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