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Під час боїв у Сєвєродонецьку ЗСУ захопили в полон шістьох російських загарбників, - Гайдай

Наразі окуповано 80% міста.

Під час боїв у Сєвєродонецьку ЗСУ захопили в полон шістьох російських загарбників, - Гайдай
Наслідки обстрілів Сєвєродонецька
Фото: Сергій Гайдай/facebook

Українські захисники під час боїв у Сєвєродонецьку захопили в полон шістьох окупантів.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він додав, що росіянами окуповано близько 80% міста, включаючи східні квартали.

"Вуличні бої тривають. На деяких вулицях наші захисники мають успіх, проведено пробні контратаки, в полоні шестеро рашистів. Чекаємо на відомості, які можуть нам допомогти відбити орків за межі міста. За Сєвєродонецьк будуть битися до кінця!", - зазначив Гайдай.

Він додав, що під ворожими обстрілами вся територія області. Та попри це вдається доставляти до жителів гуманітарну допомогу і навіть евакуйовувати людей.

Нагадаємо, нині в Генштабі повідомили, що росармія веде в Сєвєродонецьку штурмові дії, має тут частковий успіх і встановила контроль над східною частиною міста.

За інформацією Сергій Гайдая, 1 червня на Луганщину вдалося завезти гуманітарну допомогу та евакуювати дев'ятьох людей.

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