На Херсонщині окупанти перевдягаються у форму ЗСУ і шукають українських активістів

У Херсонській області російські військові перевдягаються у форму Збройних сил України та ходять по домівках місцевих, щоб виявити українських активістів та патріотів.
Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Південь".
Зазначається, що росіяни проводять чергові провокації з перевдяганням в окупованих населених пунктах регіону.
"Одягнувшись у стрій Збройних сил України, вони ходять по домівках жителів сіл Херсонщини та розпитують, де зараз позиції росіян. Тих, хто довірливо починає розповідати, думаючи, що своїм допомагає, хапають і вивозять у невідомому напрямку без пояснень", – йдеться в повідомленні.
У місцях, де відключено мобільний зв’язок українських операторів, окупанти намагаються хитрощами з оформленням мобільних карт кримського оператора виманити в громадян їх паспортні дані для фальшування майбутнього псевдореферендуму.
Нагадаємо, у Херсонській області російські окупанти обладнують другу та третю лінії оборони, щоб утримати зайняті рубежі.