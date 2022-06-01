На Херсонщині окупанти перевдягаються у форму ЗСУ і шукають українських активістів

Також хитрощами виманюють паспортні дані для фальшування майбутнього "референдуму".

У Херсонській області російські військові перевдягаються у форму Збройних сил України та ходять по домівках місцевих, щоб виявити українських активістів та патріотів.

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування "Південь".

Зазначається, що росіяни проводять чергові провокації з перевдяганням в окупованих населених пунктах регіону.

"Одягнувшись у стрій Збройних сил України, вони ходять по домівках жителів сіл Херсонщини та розпитують, де зараз позиції росіян. Тих, хто довірливо починає розповідати, думаючи, що своїм допомагає, хапають і вивозять у невідомому напрямку без пояснень", – йдеться в повідомленні.

У місцях, де відключено мобільний зв’язок українських операторів, окупанти намагаються хитрощами з оформленням мобільних карт кримського оператора виманити в громадян їх паспортні дані для фальшування майбутнього псевдореферендуму.

Нагадаємо, у Херсонській області російські окупанти обладнують другу та третю лінії оборони, щоб утримати зайняті рубежі.